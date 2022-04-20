«Может и к лучшему»: В профсоюзе такси нашли плюсы в проблемах у каршеринга
Вместо каршеринга жители крупных городов могут пересесть на велосипеды, самокаты и такси, сказал в эфире НСН Евгений Грэк.
Службы такси и каршеринга от «Яндекса» отличаются большим количеством аварий, так что их проблемы могут улучшить ситуацию на дорогах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
По данным «Коммерсанта», крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году из-за повышения цен лизинга и невозможности купить новые автомобили. В целом эксперты прогнозируют падение популярности каршеринга у россиян.
«С автопарком сейчас у многих проблемы возникают. Если говорить про "Яндекс.Драйв", как показывает практика, этими автомобилями пользовалось большое количество недобросовестных людей с поддельными аккаунтами и украденными персональными данными. Соответственно, было большое количество аварий. "Яндекс" отличается, что в плане такси, что в плане каршеринга. Так что, может быть, и к лучшему данная ситуация», - сказал Грэк.
При этом он отметил, что проблемы сейчас у многих компаний.
«Да, сейчас лизинговые компании прекращают поставки, разрывают заключенные договоры и даже пытаются отзывать ранее выданные автомобили, придираясь к мелочам. Проблема сейчас массовая, нарушены логистические цепочки, а также поставки запчастей и полностью собранных автомобилей из-за рубежа. Даже "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал конвейер, и сейчас достаточно подвешенное состояние по поводу будущего», - посетовал советник главы профсоюза таксистов.
Грэк предположил, что вместо каршеринга россияне летом пересядут на такси, велосипеды и самокаты.
«Общественный транспорт у нас никто не отменял. Если говорить про крупные города, у нас активно развиваются сервисы самокатов и велосипедов. Для зимы это неприемлемо, но летом можно перебиться. То же самое такси, наверное, будет безопаснее и спокойнее, чем машина от каршерингов в непонятном состоянии. Да и при нынешней тарификации зачастую каршеринг получается дороже такси. Поразительно, но факт – управляя своим автомобилем, вы можете заплатить больше, чем находясь на пассажирском сидении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов говорил «Радиоточке НСН», что сервис такси без поддержки скоро придет в упадок, при этом спасти ситуацию сможет возвращение «бомбил».
В конце марта сервис такси «Ситимобил» объявил о прекращении деятельности с 15 апреля. При этом отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что столичные власти окажут поддержку каршерингу и такси, парк которых в Москве является одним из крупнейших в мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- В Кремле раскритиковали работу украинских переговорщиков
- В Кремле назвали недопустимым возможный недопуск россиян до Уимблдона
- Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
- Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
- Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам
- СК: Задержаны шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на десантников в Чечне
- Экс-командующий ВДВ призвал проводить демилитаризацию по всей Украине
- ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области
- «Известия»: Возраст госслужащих могут увеличить до 70 лет
- Акции Netflix упали на 25,7% из-за снижения числа подписчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru