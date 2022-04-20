«Может и к лучшему»: В профсоюзе такси нашли плюсы в проблемах у каршеринга

Службы такси и каршеринга от «Яндекса» отличаются большим количеством аварий, так что их проблемы могут улучшить ситуацию на дорогах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

По данным «Коммерсанта», крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году из-за повышения цен лизинга и невозможности купить новые автомобили. В целом эксперты прогнозируют падение популярности каршеринга у россиян.