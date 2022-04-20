«Может и к лучшему»: В профсоюзе такси нашли плюсы в проблемах у каршеринга

Вместо каршеринга жители крупных городов могут пересесть на велосипеды, самокаты и такси, сказал в эфире НСН Евгений Грэк.

Службы такси и каршеринга от «Яндекса» отличаются большим количеством аварий, так что их проблемы могут улучшить ситуацию на дорогах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

По данным «Коммерсанта», крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году из-за повышения цен лизинга и невозможности купить новые автомобили. В целом эксперты прогнозируют падение популярности каршеринга у россиян.

«Коммерсантъ»: «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% машин
«С автопарком сейчас у многих проблемы возникают. Если говорить про "Яндекс.Драйв", как показывает практика, этими автомобилями пользовалось большое количество недобросовестных людей с поддельными аккаунтами и украденными персональными данными. Соответственно, было большое количество аварий. "Яндекс" отличается, что в плане такси, что в плане каршеринга. Так что, может быть, и к лучшему данная ситуация», - сказал Грэк.

При этом он отметил, что проблемы сейчас у многих компаний.

«Да, сейчас лизинговые компании прекращают поставки, разрывают заключенные договоры и даже пытаются отзывать ранее выданные автомобили, придираясь к мелочам. Проблема сейчас массовая, нарушены логистические цепочки, а также поставки запчастей и полностью собранных автомобилей из-за рубежа. Даже "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал конвейер, и сейчас достаточно подвешенное состояние по поводу будущего», - посетовал советник главы профсоюза таксистов.

Грэк предположил, что вместо каршеринга россияне летом пересядут на такси, велосипеды и самокаты.

«Общественный транспорт у нас никто не отменял. Если говорить про крупные города, у нас активно развиваются сервисы самокатов и велосипедов. Для зимы это неприемлемо, но летом можно перебиться. То же самое такси, наверное, будет безопаснее и спокойнее, чем машина от каршерингов в непонятном состоянии. Да и при нынешней тарификации зачастую каршеринг получается дороже такси. Поразительно, но факт – управляя своим автомобилем, вы можете заплатить больше, чем находясь на пассажирском сидении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Либо «бомбилы», либо автобус: Деградацию рынка такси сочли неизбежной

В начале апреля руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов говорил «Радиоточке НСН», что сервис такси без поддержки скоро придет в упадок, при этом спасти ситуацию сможет возвращение «бомбил».

В конце марта сервис такси «Ситимобил» объявил о прекращении деятельности с 15 апреля. При этом отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что столичные власти окажут поддержку каршерингу и такси, парк которых в Москве является одним из крупнейших в мире.

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ФОТО: РИА Новости
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