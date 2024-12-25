«Подключилось 600 человек»: Казаки помогают спасать черноморское побережье от мазута

Казаки помогают убирать загрязненный нефтепродуктами грунт на черноморском побережье, а также собирать мешки с песком и мазутом и отправлять их на дальнейшую переработку, сказал НСН Александр Власов.

Почти три тысячи казаков и представителей Союза казачьей молодежи Кубани, студенты казачьих сотен из КубГАУ, КубГУ, Армавирского государственного педагогического университета, а также ряд атаманов районных, станичных и хуторских казачьих обществ помогают в устранении последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря, заявил НСН замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

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В районе крушения танкеров с мазутом в Черном море прошел шторм. Часть мешков с нефтепродуктами, собранные волонтерами, оказалась смыта в море: их просто не успела убрать техника. Оперативный штаб Кубани сообщил, что полигоны края не справляются с количеством мазута, выброшенного на берег. Зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил НСН, что сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна.

Власов отметил, что только за понедельник почти 600 казаков прибыли на помощь в очистке кубанских пляжей от мазута.

«Ежегодно при возникновении чрезвычайных ситуаций, природных пожаров, паводков казаки участвуют в ликвидации их последствий, разбирают завалы, восстанавливают разрушенное. Чрезвычайная ситуация в Керченском проливе не обошлась без внимания и помощи кубанского казачества. Только за понедельник из разных городов и районов края на пляжи Анапы прибыло 580 казаков. Несмотря на погодные условия, они устраняют последствия крушения двух танкеров, произошедшего 15 декабря в Керченском проливе», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, уже почти три тысячи казаков приняли участие в ликвидации последствий экологической катастрофы в районе Анапы.

«Казаки из разных отделов и районных обществ Кубанского казачьего войска продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. На территории Анапы и Темрюкского района в уборке загрязненного нефтепродуктами грунта за все дни приняли участие уже почти три тысячи казаков и представителей Союза казачьей молодежи Кубани, студенты казачьих сотен из КубГАУ, КубГУ, Армавирского государственного педагогического университета, а также ряд атаманов районных, станичных и хуторских казачьих обществ. Казаки также помогают собирать мешки с песком и мазутом и отправлять их на дальнейшую переработку», - заключил Власов.

Эколог Георгий Каваносян, который работает на месте ЧП, ранее рассказал «Радиоточке НСН», что экологическая катастрофа на черноморском побережье входит минимум в топ-10 самых крупных разливов за новейшую историю России, но может войти и в топ-3, если все девять тысяч тонн мазута утекут с затонувших кораблей.

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ФОТО: Мэрия Анапы
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