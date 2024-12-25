«Подключилось 600 человек»: Казаки помогают спасать черноморское побережье от мазута

В районе крушения танкеров с мазутом в Черном море прошел шторм. Часть мешков с нефтепродуктами, собранные волонтерами, оказалась смыта в море: их просто не успела убрать техника. Оперативный штаб Кубани сообщил, что полигоны края не справляются с количеством мазута, выброшенного на берег. Зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил НСН, что сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна.

Власов отметил, что только за понедельник почти 600 казаков прибыли на помощь в очистке кубанских пляжей от мазута.



«Ежегодно при возникновении чрезвычайных ситуаций, природных пожаров, паводков казаки участвуют в ликвидации их последствий, разбирают завалы, восстанавливают разрушенное. Чрезвычайная ситуация в Керченском проливе не обошлась без внимания и помощи кубанского казачества. Только за понедельник из разных городов и районов края на пляжи Анапы прибыло 580 казаков. Несмотря на погодные условия, они устраняют последствия крушения двух танкеров, произошедшего 15 декабря в Керченском проливе», - сказал собеседник НСН.