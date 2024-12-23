«Нужны захоронение и анализы»: Оперативному сбору мазута в Анапе мешает шторм

«Режим ЧС объявлен, работают все службы, много волонтеров, задействована техника. Абсолютно все субъекты обратились с предложением помочь. Что касается песка, то ничего токсичного там не будет. Ликвидация мазутных и любых углеводородных разливов на почве производится снятием загрязненного грунта и его вывозом. А дальше на замену идет другой песок, который абсолютно не токсичный. Там нужно захоронение. У нас в РФ есть достаточно много полигонов второго и третьего класса опасности, которые могут принять этот загрязненный грунт. То, что Краснодарский край говорит, что у них мощностей не хватает, - это правда. Но для этого надо использовать всю инфраструктуру, которая есть в России», - подытожил Коган.

В свою очередь первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что необходимо дождаться официального окончания следствия и получения всех данных по трагедии.

«Мы будем комментировать только когда закончится следствие, и мы получим все их данные. Все остальное - непрофессионально», - отрезал он.

Ранее эколог Георгий Каваносян, который работает на месте катастрофы, рассказал НСН, что в районе крушения танкеров с мазутом в Черном море начался шторм и часть мешков с мазутом, собранных волонтерами, оказалась смыта в море: их просто не успела убрать техника.

