«Нужны захоронение и анализы»: Оперативному сбору мазута в Анапе мешает шторм
Не стоит переживать, что песок на пляжах Анапы будет токсичен: сначала соберут верхний слой, захоронят на полигонах, а дальше засыплют все свежим песком, пояснил НСН Александр Коган.
Сил и мощностей для ликвидации последствий разлива мазута на пляжах Анапы достаточно, однако сейчас будет убрано только то, что можно быстро собрать, а дальше предстоят серьезные исследования почвы, воды и морского дна, заявил НСН зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
Оперативный штаб Кубани сообщил, что полигоны края не справляются с количеством мазута, выброшенного на берег после крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239 в Керченском проливе. Министр экологии РФ заявил, что объем загрязнений мазутом может увеличиться до 200 тысяч тонн. По данным экологов «Дельфа», за неделю на берег Кубани выбросило 10 погибших дельфинов. Коган отметил, что процесс сбора загрязняющих веществ сильно осложняет погода, а в остальном специалисты и власти действуют по должному плану.
«Сил и средств, которые сегодня задействованы в ликвидации, достаточно. Но просто невозможно, когда море штормит, качественно провести все работы по ликвидации. То, что последствия будут и для флоры, и для фауны – это абсолютно понятно. Предстоит оценить ущерб и объем работ, и ни сегодня, ни завтра его все равно не смогут оценить. Во-первых, море должно успокоиться, а во-вторых, мы же понимаем, что у нас мазут разделится на три фракции. Он будет как на дне, в море, так и на поверхности. Сейчас все, что можно быстро ликвидировать, ликвидируют, а для остального будут проводить серьезные и глубокие исследования. Надо будет брать воду на анализ, смотреть насколько глубоко в почву проникло углеводородное соединение. Надо будет анализировать донные отложения и не только на месте аварии. Дальше уже будут проводить план мероприятий. Возможно ли все ликвидировать? Наверное, все подчистую - нет, но максимальный ущерб ликвидировать возможно. Не первая и не последняя авария, думаю, с этим можно справиться. Хотя ущерб колоссальный», - отметил он.
При этом Коган добавил, что не стоит переживать, что на месте сбора мазута на пляжах останется токсичный песок, и пояснил, как проходят работы по его очистке.
«Режим ЧС объявлен, работают все службы, много волонтеров, задействована техника. Абсолютно все субъекты обратились с предложением помочь. Что касается песка, то ничего токсичного там не будет. Ликвидация мазутных и любых углеводородных разливов на почве производится снятием загрязненного грунта и его вывозом. А дальше на замену идет другой песок, который абсолютно не токсичный. Там нужно захоронение. У нас в РФ есть достаточно много полигонов второго и третьего класса опасности, которые могут принять этот загрязненный грунт. То, что Краснодарский край говорит, что у них мощностей не хватает, - это правда. Но для этого надо использовать всю инфраструктуру, которая есть в России», - подытожил Коган.
В свою очередь первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что необходимо дождаться официального окончания следствия и получения всех данных по трагедии.
«Мы будем комментировать только когда закончится следствие, и мы получим все их данные. Все остальное - непрофессионально», - отрезал он.
Ранее эколог Георгий Каваносян, который работает на месте катастрофы, рассказал НСН, что в районе крушения танкеров с мазутом в Черном море начался шторм и часть мешков с мазутом, собранных волонтерами, оказалась смыта в море: их просто не успела убрать техника.
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