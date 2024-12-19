«Одни из первых!»: Две тысячи казаков ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе
Казаки Кубанского казачьего войска одними из первых пришли на помощь жителям во время ЧС, заявил НСН Александр Власов. Сейчас две тысячи казаков спасают черноморское побережья от последствий разлива нефтепродуктов.
Порядка двух тысяч кубанских казаков и атаманов различных уровней участвуют в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на береговую линию в Краснодарском крае, рассказали НСН в Кубанском казачьем войске.
Четыре дня назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые впоследствии прибило штормом к берегам анапского района. Спасатели и волонтеры собрали уже более 100 тонн нефтепродуктов и очистили более 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России. В работах участвуют 400 казаков Анапского районного казачьего общества.
Вчера порядка 800 и сегодня более 500 казаков первичных обществ Темрюкского районного казачьего общества (РКО) также приступили к очистке пляжей и сбору в мешки песка с нефтепродуктами. Около 100 казаков прибыли из Кавказского отдела, они занимаются расчисткой побережья в районе станицы Благовещенской. Здесь казаки ликвидируют последствия ЧС во главе с атаманами Тимашевского РКО Алексеем Мелиховым, Брюховецкого РКО Евгением Самарским, Гулькевичского РКО Александром Горошко, Апшеронского ГКО Сергеем Волошиным, и.о. атамана Кавказского РКО Владимиром Симаком. Также казаки из разных городов и районов региона прибывают для проведения необходимых работ в составе делегаций муниципальных образований.
Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов признался НСН, что ситуация, сложившаяся на черноморском побережье, требует участия большого количества добровольцев.
«Казаки Кубанского казачьего войска традиционно одними из первых приходят на помощь жителям Краснодарского края во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация в Темрюкском районе, Анапе и окрестностях города-курорта требует незамедлительной помощи и большого количества добровольцев, которые будут устранять последствия разлива нефтепродуктов. Несмотря на нелегкую работу и погодные условия, неравнодушные казаки и жители муниципалитетов отправляются в зону разлива нефтепродуктов», - заявил НСН Власов.
В Кубанском казачьем войске уточнили, что на сегодняшний день в составе Кубанского казачьего войска на постоянной основе действуют на постоянной основе 12 аварийно-спасательных формирований, численность которых составляет 220 человек. Также в случае природных бедствий на помощь жителям края регулярно приходят несколько тысяч казаков. Они участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе принимают участие в тушениях пожаров, борьбе с подтоплениями.
В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов добавил, что благодаря казакам за нарушение природоохранного законодательства были задержаны 24 человека в январе-сентябре 2024 года.
«Охрана природы, защита окружающей среды и ликвидация последствий чрезвычайных происшествий являются важнейшими направлениями работы казаков в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы. В этом году в предупреждении и ликвидации ЧС, природоохранных мероприятиях и мероприятиях по обеспечению экологической и пожарной безопасности приняли участие почти 15 тысяч казаков всех 13 казачьих войск России. Важно отметить, что только за первые три квартала этого года с участием казаков за нарушение природоохранного законодательства задержаны 24 человека, выявлено ущерба на 140 281 710 рублей, изъято 485 метров незаконно выставленных рыболовных сетей, три транспортных средства, использовавшихся для незаконного вылова рыбы», - заключил атаман.
Ранее научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка заявил, что разлив мазута в Черном море угрожает «роддому» дельфинов в Таманском заливе. Под удар попал и весь Керченский пролив – главный миграционный коридор для экосистем Черного и Азовского морей, напоминает «Радиоточка НСН».
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