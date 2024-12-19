«Одни из первых!»: Две тысячи казаков ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе

Четыре дня назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые впоследствии прибило штормом к берегам анапского района. Спасатели и волонтеры собрали уже более 100 тонн нефтепродуктов и очистили более 10 километров черноморского побережья, сообщили в МЧС России. В работах участвуют 400 казаков Анапского районного казачьего общества.

Вчера порядка 800 и сегодня более 500 казаков первичных обществ Темрюкского районного казачьего общества (РКО) также приступили к очистке пляжей и сбору в мешки песка с нефтепродуктами. Около 100 казаков прибыли из Кавказского отдела, они занимаются расчисткой побережья в районе станицы Благовещенской. Здесь казаки ликвидируют последствия ЧС во главе с атаманами Тимашевского РКО Алексеем Мелиховым, Брюховецкого РКО Евгением Самарским, Гулькевичского РКО Александром Горошко, Апшеронского ГКО Сергеем Волошиным, и.о. атамана Кавказского РКО Владимиром Симаком. Также казаки из разных городов и районов региона прибывают для проведения необходимых работ в составе делегаций муниципальных образований.