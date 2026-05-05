Государство должно ввести единую систему оценки квалификации инструкторов, чтобы они учили россиян актуальным знаниям и навыкам вождения, тогда число успешно сдавших на права вырастет, рассказал НСН вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов.

Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Теперь практическое испытание должно пройти не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории, по старым правилам на это отводилось полгода. Также были расширены основания для прекращения экзамена: использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Об этом сообщили РИА Новости. Песцов отметил, что эти изменения незначительны.