Автошколы призвали ввести экзамены для инструкторов
Кандидаты на получение водительских прав должны быть лучше подготовлены, но это происходит не всегда, заявил НСН Павел Песцов.
Государство должно ввести единую систему оценки квалификации инструкторов, чтобы они учили россиян актуальным знаниям и навыкам вождения, тогда число успешно сдавших на права вырастет, рассказал НСН вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов.
Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Теперь практическое испытание должно пройти не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории, по старым правилам на это отводилось полгода. Также были расширены основания для прекращения экзамена: использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Об этом сообщили РИА Новости. Песцов отметил, что эти изменения незначительны.
«Появление запрета на электронику — это то, что должно было появиться раньше. Везде должны вообще глушилки стоять на всю технику. А остальные изменения по факту ни на что не влияют. Никто не выпустит ученика из автошколы, пока он не сдаст внутренние экзамены, а затем все четко: теория, практика — это не занимает много времени. Более того, все зависит от человека. Кому надо, те учатся и сдают, а кому не надо могут приходить и через год, восстанавливаются, сдавать еще раз. Это как в обычной школе, где из 30 человек в классе есть отличники, хорошисты, троечники и двоечники», — подчеркнул он.
Песцов добавил, какие перемены реально помогут ученикам чаще справляться с экзаменами.
«Программа обучения занимает четыре-шесть месяцев, но в нее практически ничего не укладывается. Статистика показывает, что 56 часов вождения с инструктором не хватает. Это было рассчитано на другое время. Сейчас, учитывая дорожную обстановку, я считаю, что должно быть минимум 70 часов. Второй момент в том, что инструктора должны передавать актуальный опыт. Мы обучаем новых на своей базе, а не берем старых. Они должны быть востребованы, чтобы давать знания, которые нужны сегодня на дорогах, а не те, которые были много лет назад. Для них нужна единая программа обучения и повышения квалификации, тогда все экзамены будут по-другому сдавать и все справятся», — отметил он.
Ранее председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева объяснила НСН, почему единый рейтинг погубит автошколы.
