Стоянов также отметил, что тренд на коррекцию предыдущих вмешательств сохраняется, но немного идет на спад.

«Этот тренд остается, но сейчас немного утих. Важно сказать, что современные мастера научились качественно колоть. Раньше клиенты сдували, например, губы не только по причине того, что им что-то не нравится, а из-за непрофессиональной работы. Я, как консерватор, вообще бы не рекомендовал инъекции обычным людям. Но если это связано с работой - вы блогер или артист, если у вас есть комплексы, то откладывать не надо. В таких случаях главным является психологическое состояние», - подытожил он.

Ранее косметолог Наталья Яковлева раскрыла НСН, что сегодня мужчины стали бережнее относиться к своему здоровью и внешнему виду, поэтому среди них растет спрос на косметологические услуги.

