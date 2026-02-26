Тренды поменялись: Россияне отказываются от «уколов красоты» из-за денег
Игорь Стоянов заявил НСН о растущей популярности косметологическизх услуг среди мужчин.
Сейчас прослеживается тренд на натуральность из-за финансового неблагополучия клиентов, однако в топе процедур остаются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, сказал НСН основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
В 2025 году российские потребители сделали себе 11,5 миллиона «уколов красоты» и 23,1 миллиона аппаратных косметологических процедур. Это на 32% и на 40% соответственно больше год к году, пишет «Коммерсант». Стоянов раскрыл, какие тренды сейчас на рынке косметологических услуг.
«Сейчас большая часть населения от инвазивных технологий двигается к натуральности, потому что денег не так много, кредиты дорогие. То, о чем говорится в статье, это пиковая информация конца 2025 года. Сейчас тренды меняются. Через год они уже будут другие. Из инвазивных процедур наибольшей популярностью пользуются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. Более дорогая клиентура делает себе инъекции собственной крови. Филлеры остаются всегда в тренде. Растет и целевая аудитория в лице мужчин. Они сегодня потребляют красоту так, как делали женщины 10-15 лет назад», - рассказал он.
Стоянов также отметил, что тренд на коррекцию предыдущих вмешательств сохраняется, но немного идет на спад.
«Этот тренд остается, но сейчас немного утих. Важно сказать, что современные мастера научились качественно колоть. Раньше клиенты сдували, например, губы не только по причине того, что им что-то не нравится, а из-за непрофессиональной работы. Я, как консерватор, вообще бы не рекомендовал инъекции обычным людям. Но если это связано с работой - вы блогер или артист, если у вас есть комплексы, то откладывать не надо. В таких случаях главным является психологическое состояние», - подытожил он.
Ранее косметолог Наталья Яковлева раскрыла НСН, что сегодня мужчины стали бережнее относиться к своему здоровью и внешнему виду, поэтому среди них растет спрос на косметологические услуги.
