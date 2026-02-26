Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram

Роскомнадзор сообщил, что не планирует дополнять ранее опубликованную позицию по ситуации вокруг Telegram на фоне сообщений о возможной полной блокировке мессенджера в апреле.

В ведомстве заявили, что им «нечего добавить» к уже озвученной информации по этому вопросу. Ранее ряд СМИ распространили сообщения о том, что доступ к сервису в России может быть полностью ограничен весной.