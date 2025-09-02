Косметолог опровергла омолаживающий эффект улиток
Зоя Панина заявила НСН, что ползание улиток по лицу не приведет к улучшению качества кожи.
Слизь улитки не обладает омолаживающим эффектом, а в кремах «с улиткой» используется специальный компонент и химическая формула, заявила НСН основательница сети клубов красоты Slim.go, омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области Зоя Панина.
В Россию добрался необычный способ омоложения с помощью крупных улиток ахатин. В бьюти-центрах предлагают «улиткотерапию» — процедуру, где моллюски ползают по коже, а их слизь, как утверждают мастера, помогает улучшить её состояние. Панина назвала процедуру «странной».
«Это не косметологический метод омоложения. Есть еще рыбки, которые якобы очищают пятки от лишней кожи. Но это не косметологическая процедура, надо это понимать. В креме для омоложения используется не слизь улитки, а специальное вещество, которое обрабатывается химическим способом, добавляются специальные ингредиенты. Это полноценная химическая формула, которая и оказывает омолаживающий эффект. Но сама улитка таким эффектом не обладает, это странная процедура. Все косметологические процедуры и средства необходимо выбирать при консультации специалиста, у которого есть образование косметолога. У кого-то может быть аллергия на разные компоненты», - рассказала она.
Ботулинотерапия является самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал в пресс-центре НСН член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин.
