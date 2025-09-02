«Это не косметологический метод омоложения. Есть еще рыбки, которые якобы очищают пятки от лишней кожи. Но это не косметологическая процедура, надо это понимать. В креме для омоложения используется не слизь улитки, а специальное вещество, которое обрабатывается химическим способом, добавляются специальные ингредиенты. Это полноценная химическая формула, которая и оказывает омолаживающий эффект. Но сама улитка таким эффектом не обладает, это странная процедура. Все косметологические процедуры и средства необходимо выбирать при консультации специалиста, у которого есть образование косметолога. У кого-то может быть аллергия на разные компоненты», - рассказала она.

Ботулинотерапия является самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал в пресс-центре НСН член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин.

