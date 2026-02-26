Объявлены кандидаты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году

Как сообщает New Musical Express (NME), также номинированы Билли Айдол, Джефф Бакли, Фил Коллинз, Лорин Хилл, Лютер Вандросс и Мелисса Этеридж.

Кроме того, в список включили группу Oasis и Мэрайю Кэри, для которых это уже третья подряд номинация. Что касается Фила Коллинза, то он уже был введён в Зал славы рок-н-ролла в 2010 году, но как участник коллектива Genesis. Теперь же музыканта номинировали, как сольного исполнителя.

Ранее Оззи Осборн был дважды введён в Зал славы рок-н-ролла: в 2006 году как участник группы Black Sabbath, а в 2024-м - сольно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

