Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года

Нет ни одного шанса, что курс рубля к концу 2026 года останется вблизи 80 рублей за доллар. Как пишет РБК, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

Экономист спрогнозировал доллар по 85-90 рублей при ставке 12%

«Ожидания наших коллег более консервативные — 85-90 рублей. Мои личные ожидания — плюс-минус 95 рублей», - сказал он в ходе конференц-звонка по результатам прошлого года.

При этом Греф допустил, что при определённых обстоятельствах стоимость доллара достигнет 100 рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

