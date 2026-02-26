Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года
Нет ни одного шанса, что курс рубля к концу 2026 года останется вблизи 80 рублей за доллар. Как пишет РБК, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.
«Ожидания наших коллег более консервативные — 85-90 рублей. Мои личные ожидания — плюс-минус 95 рублей», - сказал он в ходе конференц-звонка по результатам прошлого года.
При этом Греф допустил, что при определённых обстоятельствах стоимость доллара достигнет 100 рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине
- США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией
- Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве
- Объявлены кандидаты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
- Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram
- Полицейские задержали желавшую участвовать в выборах президента Дунцову
- Тренды поменялись: Россияне отказываются от «уколов красоты» из-за денег
- Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля
- СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля