Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года

«Ожидания наших коллег более консервативные — 85-90 рублей. Мои личные ожидания — плюс-минус 95 рублей», - сказал он в ходе конференц-звонка по результатам прошлого года.

При этом Греф допустил, что при определённых обстоятельствах стоимость доллара достигнет 100 рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

