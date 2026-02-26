Полицейские задержали желавшую участвовать в выборах президента Дунцову
Признаная в РФ иноагентом Екатерина Дунцова, которая в 2024 году хотела участвовать в выборах президента России, была задержана сотрудниками полиции.
В Telegram-канале её незарегистрированной партии «Рассвет» говорится, что политик была задержана в Твери.
Уточняется, что Дунцову доставили в центральный отдел полиции для дачи объяснений, после чего отпустили.
«Никаких реальных оснований для задержания не было», - говорится в сообщении.
Ранее политик Борис Надеждин, который планировал участвовать в выборах президента в 2024 году, был признан банкротом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
