Полицейские задержали желавшую участвовать в выборах президента Дунцову

Президент России утвердил перечень поручений по итогам последней прямой линии С 1 марта в России изменятся нормы расчёта по начислению алиментов Роскомнадзор отреагировал на информацию СМИ о полной блокировке Telegram в апреле Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации для некоторых категорий граждан Новый ГОСТ на пиво появится в России в 2027 году