Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве
26 февраля 202619:27
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщал о шести сбитых беспилотниках на подлете к городу.
На фоне атаки в четырех московских аэропортах временно вводились ограничения на полеты, передает «Радиоточка НСН».
