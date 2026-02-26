Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин: До 18 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Ранее Собянин сообщал о шести сбитых беспилотниках на подлете к городу.

На фоне атаки в четырех московских аэропортах временно вводились ограничения на полеты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ПВОМоскваБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры