СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели 25 февраля телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные варианты решения территориального вопроса и перспективы подписания гарантий безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.
По данным издания, стороны затронули параметры урегулирования и сроки возможных договоренностей. Портал Axios ранее со ссылкой на украинского чиновника писал, что Трамп выразил стремление завершить конфликт в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, заявил о надежде добиться урегулирования до конца года. СМИ отмечают, что беседа стала первой после их личной встречи в Давосе и продолжалась около 30 минут.
Переговорный процесс по Украине активизировался в конце января и начале февраля, когда в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей России, Украины и США. Тогда обсуждались положения мирного плана, предложенного Вашингтоном. По итогам второго раунда стороны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157».
17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что консультации были сложными, но носили деловой характер, и анонсировал новую встречу в ближайшее время. Источник РИА Новости уточнял, что документы по итогам переговоров не подписывались, а место и дата следующего раунда пока не определены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине
- США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией
- Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве
- Объявлены кандидаты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
- Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram
- Полицейские задержали желавшую участвовать в выборах президента Дунцову
- Тренды поменялись: Россияне отказываются от «уколов красоты» из-за денег
- Греф дал прогноз по курсу рубля к концу 2026 года
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в деноминации рубля
- СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля