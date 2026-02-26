СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели 25 февраля телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные варианты решения территориального вопроса и перспективы подписания гарантий безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны затронули параметры урегулирования и сроки возможных договоренностей. Портал Axios ранее со ссылкой на украинского чиновника писал, что Трамп выразил стремление завершить конфликт в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, заявил о надежде добиться урегулирования до конца года. СМИ отмечают, что беседа стала первой после их личной встречи в Давосе и продолжалась около 30 минут.