США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией

Министерство финансов США инициировало процедуру лишения швейцарского MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе, обвинив его в проведении операций для «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном».

Как заявили в ведомстве, через финансовую систему США для таких клиентов прошло более $100 млн. Глава Минфина Скотт Бессент сообщил, что речь идет о транзакциях, которые, по оценке властей, были связаны с незаконной деятельностью.