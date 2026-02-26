США предложили санкции в отношении швейцарского банка из-за связей с Россией
Министерство финансов США инициировало процедуру лишения швейцарского MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе, обвинив его в проведении операций для «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном».
Как заявили в ведомстве, через финансовую систему США для таких клиентов прошло более $100 млн. Глава Минфина Скотт Бессент сообщил, что речь идет о транзакциях, которые, по оценке властей, были связаны с незаконной деятельностью.
В министерстве сослались на данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). По версии регулятора, сотрудники банка могли быть вовлечены в схемы по отмыванию средств, коррупционные операции и действия, которые американская сторона квалифицирует как «финансирование терроризма» в интересах структур, связанных с Ираном, включая Корпус стражей исламской революции. В заявлении подчеркивается, что подобная деятельность, по мнению Вашингтона, представляет угрозу национальной безопасности США и подрывает устойчивость финансовой системы страны.
Минфин уточнил, что FinCEN предложила правило, которое в случае утверждения запретит американским финансовым учреждениям открывать и вести корреспондентские счета для MBaer или от его имени. Банк MBaer замыкает список 200 крупнейших банков Швейцарии, передает «Радиоточка НСН».
