Депутат Госдумы призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Силы ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую крылатую ракету

В Кремле не знают, когда и как будут проходить похороны Пригожина

В Госдуме заявили, что не рассматривают полный запрет прокатных электросамокатов

В Египте многодетная мать из Петербурга пропала во время занятия по дайвингу