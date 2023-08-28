Депутат Госдумы призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Надо законодательно определить, можно ли ездить на самоката х по тротуарам, а также их скорость приравнять к человеческой, сказал в эфире НСН Виталий Ефимов.

Электросамокаты востребованы в Москве и являются частью прогресса, при этом надо принять ряд законов, чтобы они не превращались в убийц, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов.

Сенатор Елена Афанасьева ранее поддержала решение властей Парижа о полном запрете на использование в городе электросамокатов. По ее мнению, Россия должна пойти по этому пути, а аналогичный запрет спасет жизни многих людей, «а некоторых убережет от тюрьмы».

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«Смертельные случаи с участием самокатов бывают. Конечно, это проблема, но она связана с техническим прогрессом. Она правильно ставит вопрос, жизнь человека дороже всего, но эффект прогресса иногда может быть и отрицательным. С одной стороны, запретить можно, с другой – надо создать условия их безопасного использования. Электросамокаты широко востребованы гражданами, особенно молодежью. Тут надо думать не о запретах, а о том, как обезопасить людей. Ну а если людей сбивают насмерть, надо будет запрещать», - сказал Ефимов.

По его мнению, два главных вопроса: где и с какой скоростью должны ездить электросамокаты.

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«Первое – это скорость, второе – где он может ехать, никто же не определил это. Надо законодательно определить, могут ли они ездить по тротуарам или нет. Надо определиться, где они ездят. Например, некоторые идут вместе с потоком машин. Может, им навстречу надо ехать? Если они выйдут на дороги общего пользования, то должны иметь номера, а самокатчики – знать ПДД и соблюдать их. Можно приравнять их к велосипедам, чтобы они ездили по специальным велодорожкам, скорость у них примерно одинаковая. Хотя, на велосипедах тоже сбивают иногда. Зачем такие скорости держат на самокатах, кому они нужны? Люди ходят со скоростью 4 км/ч., максимум - 6-7 км/ч, можно ограничить скорость самокатов 7-10 км/ч. Здесь целое исследование надо делать, при этом проблема самокатов, скорее, касается мегаполисов, а не городов с 50-тысячным населением», - заключил собеседник НСН.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что владельцы личных самокатов вряд ли будут снижать скорость в так называемых «медленных зонах», которые появились в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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