«Принуждение не для всех!»: Остановят ли самокатчиков «медленные зоны»
Прокатные самокаты смогут «тормозить» операторы, при этом частников геолокация не остановит, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман.
Владельцы личных самокатов вряд ли будут соблюдать ограничения скорости в «медленных зонах», заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее стало известно, что власти Москвы могут увеличить количество «медленных зон» для самокатов со скоростью от 5 до 15 км/ч. Сейчас в столице около 200 таких зон.
«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто – только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат. Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может. Как правило, в Москве это 15-20 км/ч», - сказала Эрдман.
По ее словам, на прокатном самокате можно въехать и в «мертвую зону» с нулевой скоростью.
«В этот "список двухсот" входят не только зоны с ограничением скорости, но и с запретом движения, там самокат перестает ехать. Колеса там не блокируются, но при нажатии на газ самокат не будет набирать скорость, его придется катить руками», - разъяснила собеседница НСН.
Она отметила, что «медленные зоны» влияют на безопасность, но пока нет статистики, насколько.
Ранее сообщалось о подготовке законопроекта о штрафах для электросамокатчиков за нетрезвое вождение (10 тыс. рублей), нарушение ПДД на дороге (2 тыс. руб.), превышение скорости (до 5 тыс. руб.), катание вдвоем (2 тыс. руб.) и другие нарушения.
Ксения Эрдман говорила в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поддерживает эти штрафы, но пока у ГИБДД нет технических возможностей отслеживать скорость самокатов, а также необходимого количества сотрудников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
- Bloomberg: администрация Байдена запросит у Конгресса дополнительно $25 млрд
- Минобороны сообщило об уничтожении 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении
- Первый завод по производству искусственного мяса запустили в Китае
- Росавиация: 10 самолетов ночью ушли на запасные аэродромы Москвы
- Умер испытавший «космический мотоцикл» космонавт Александр Викторенко
- Детский сад в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ
- «История закончена»: Основатель «Яндекса» Волож осудил СВО
- AGR: Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda продолжают работу для россиян
- При пожаре в доме для инвалидов во Франции погибли 11 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru