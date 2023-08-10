«Принуждение не для всех!»: Остановят ли самокатчиков «медленные зоны»

«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто – только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат. Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может. Как правило, в Москве это 15-20 км/ч», - сказала Эрдман.

По ее словам, на прокатном самокате можно въехать и в «мертвую зону» с нулевой скоростью.

«В этот "список двухсот" входят не только зоны с ограничением скорости, но и с запретом движения, там самокат перестает ехать. Колеса там не блокируются, но при нажатии на газ самокат не будет набирать скорость, его придется катить руками», - разъяснила собеседница НСН.

Она отметила, что «медленные зоны» влияют на безопасность, но пока нет статистики, насколько.