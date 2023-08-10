«Принуждение не для всех!»: Остановят ли самокатчиков «медленные зоны»

Прокатные самокаты смогут «тормозить» операторы, при этом частников геолокация не остановит, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман.

Владельцы личных самокатов вряд ли будут соблюдать ограничения скорости в «медленных зонах», заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Ранее стало известно, что власти Москвы могут увеличить количество «медленных зон» для самокатов со скоростью от 5 до 15 км/ч. Сейчас в столице около 200 таких зон.

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«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто – только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат. Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может. Как правило, в Москве это 15-20 км/ч», - сказала Эрдман.

По ее словам, на прокатном самокате можно въехать и в «мертвую зону» с нулевой скоростью.

«В этот "список двухсот" входят не только зоны с ограничением скорости, но и с запретом движения, там самокат перестает ехать. Колеса там не блокируются, но при нажатии на газ самокат не будет набирать скорость, его придется катить руками», - разъяснила собеседница НСН.

Она отметила, что «медленные зоны» влияют на безопасность, но пока нет статистики, насколько.

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Ранее сообщалось о подготовке законопроекта о штрафах для электросамокатчиков за нетрезвое вождение (10 тыс. рублей), нарушение ПДД на дороге (2 тыс. руб.), превышение скорости (до 5 тыс. руб.), катание вдвоем (2 тыс. руб.) и другие нарушения.

Ксения Эрдман говорила в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поддерживает эти штрафы, но пока у ГИБДД нет технических возможностей отслеживать скорость самокатов, а также необходимого количества сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости
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