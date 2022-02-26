Убийственно. В СПЧ поспорили о необходимости возвращения смертной казни в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов.

По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».