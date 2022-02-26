Убийственно. В СПЧ поспорили о необходимости возвращения смертной казни в России

Об актуальности смертной казни как меры наказания в России на фоне исключения РФ из Совета Европы поспорили члены Совета по правам человека Леонид Поляков и Александр Брод.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов.

По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».

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Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков считает, что решение с восстановлением смертной казни в России связано с политикой – исключением страны из состава Совета Европы. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если считать, что смертная казнь как юридическая норма рассматривается как дикость, я бы посоветовал перенестись из Европы в США. Во всех штатах страны смертная казнь имеется. По поводу цивилизованности Соединенных Штатов вопрос не поднимался.

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Это наш выбор: хотим – отменим, хотим – оставим. Но, насколько я понимаю, большинство из нашего народа считает, что такая мера должна быть предусмотрена. Есть чудовищные преступления, за которые надо отвечать жизнью: против детей, террористы и еще некоторые. Дмитрий Анатольевич вовремя ставит этот вопрос. Если мы выходим из Совета Европы, пора самим решать, что нам делать, не ориентируясь на тех, кто норовит нас поучать», - сделал вывод ученый.

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Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что по-прежнему является убежденным противником смертной казни в качестве меры наказания.

«Как показывает практика стран, где применяется смертная казнь, она не влияет на снижение криминализации общества. Кроме того, мы все знаем непрофессионализм нашего следствия и заказные дела. Даже в советское время, когда, казалось бы, и подготовка следователей и судей была выше, и строже ответственность, допускались ошибки в решениях, связанных с высшей мерой. Представим людей, которые будут исполнять приговоры. Это будут люди психологически изломанные. В этическом, нравственном плане введение смертной казни будет означать, что единственным способом установления законности и справедливости будет насилие. Это очень опасно для общества и будет способствовать его деградации. В Российском законодательстве существует пожизненное заключение – более тяжкая мера наказания для осужденных. Никому не позавидуешь!», - считает собеседник НСН.

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По мнению правозащитника, России придется сохранять мораторий на смертную казнь.

«Думаю, это эмоциональный порыв (Дмитрия Медведева - прим. НСН) и надеюсь, что Россия возобновит членство в Совете Европы. А сейчас, при приостановлении статуса Россия тем не менее обязана выполнять Конвенцию о правах человека и сохранять мораторий на смертную казнь», - отметил Брод.

Ранее правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди.

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ФОТО: смертная казнь. ФОТО flickr.com
ТЕГИ:СШАЕвропаРоссияАлександр БродСмертная Казнь
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