Рогозин высказался за смертную казнь за коррупцию в ОПК

За коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе России следует расстреливать, а не лишать свободы, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«…С моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», — сказал глава госкорпорации.

Ранее НСН сообщала, что в Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Соответствующий опрос был размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».

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ФОТО: Скриншот из видео Facebook/Dmitry Rogozin
ТЕГИ:ОПКРоскосмосСмертная КазньДмитрий Рогозин
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