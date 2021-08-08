Рогозин высказался за смертную казнь за коррупцию в ОПК

«…С моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», — сказал глава госкорпорации.

Ранее НСН сообщала, что в Госдуме решили поинтересоваться мнением россиян по поводу возврата смертной казни. Соответствующий опрос был размещён на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».

