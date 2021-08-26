Познер объяснил, почему против возврата смертной казни в России
Журналист, телеведущий Владимир Познер выступил против отмены моратория на смертную казнь в Российской Федерации. Так он прокомментировал инициативу сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который заявил о необходимости вернуть высшую меру наказания для убийц детей и террористов.
При этом Познер признал, что с эмоциональной точки зрения он понимает такого рода призыв, однако не может к нему присоединиться.
«Во-первых, это просто узаконенное убийство в виде наказания. Я принципиально считаю, что ни человек, ни власть не имеют права лишать человека жизни. Во-вторых, к сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется, через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти. Более того, они идут осознанно на смерть, полагая, что это их священный долг, и что за это получат воздаяние», - отметил Владимир Познер в эфире «Радио 1».
Как подчеркнул журналист, цель смертной казни - пугать возможного убийцу, чтобы он подумал о своей собственной участи. Однако в случае террористов это не работает. Познер также констатировал, что в тех странах, где отменили смертную казнь, количество убийств не только не выросло, но даже сократилось.
По словам телеведущего, убийц необходимо пожизненно изолировать от общества. Владимир Познер выразил уверенность, что пожизненное лишение свободы более тяжелое наказание, чем лишение жизни.
Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года.
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