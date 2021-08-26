Познер объяснил, почему против возврата смертной казни в России

Журналист, телеведущий Владимир Познер выступил против отмены моратория на смертную казнь в Российской Федерации. Так он прокомментировал инициативу сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который заявил о необходимости вернуть высшую меру наказания для убийц детей и террористов.

При этом Познер признал, что с эмоциональной точки зрения он понимает такого рода призыв, однако не может к нему присоединиться.

«Во-первых, это просто узаконенное убийство в виде наказания. Я принципиально считаю, что ни человек, ни власть не имеют права лишать человека жизни. Во-вторых, к сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется, через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти. Более того, они идут осознанно на смерть, полагая, что это их священный долг, и что за это получат воздаяние», - отметил Владимир Познер в эфире «Радио 1».