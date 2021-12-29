Глава КС не исключил возвращения смертной казни в России
В России в будущем может вернуться смертная казнь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на книгу председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина под названием «Конституционное правосудие: процедура и смысл».
По его словам, решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.
«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал он.
Напомним, смертную казнь для педофилов предложил ввести депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев. «В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — подчеркнул депутат.
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