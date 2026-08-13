Создание электронной базы педофилов — важная и нужная инициатива, защитить детей необходимо. При этом пока не хватает базы и ресурсов для контроля за такими людьми, однако со временем они появятся. Об этом НСН заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Сервис «Насильник-Педофил», который поможет идентифицировать изображения неустановленных преступников и потерпевших, а также позволит получать и сохранять доказательственную базу при раскрытии и расследовании преступлений, разрабатывается в России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что МВД планирует внедрить единую электронную базу педофилов к 2027 году. Мельников поддержал инициативу, однако отметил, что ресурсов, позволяющих осуществлять полноценный контроль, пока недостаточно.

«Думаю, что инициатива очень благая и важная. К сожалению, очень часто встречаются случаи рецидива среди осужденных по статьям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Важно защищать наших детей от различных негодяев. Базы и ресурсов для того, чтобы постоянно осуществлять контроль в отношении тех же электронных браслетов, пока нет, но они обязательно появятся. Это достаточно распространенная и недорогая технология, ее можно будет внедрить, все возможности для этого есть. Что касается создания единой базы, сейчас есть большое количество электронных систем, имеется соответствующий опыт, с этим достаточно оперативно смогут справиться. Если не будет каких-то коррупционных составляющих, это можно сделать достаточно недорого на базе уже действующих систем с участием грамотных специалистов», — сказал Мельников.