«Уберечь детей от негодяев»: Правозащитники поддержали сервис против педофилов
Электронная база педофилов, безусловно, нужна, однако к профилактике таких преступлений некоторые правоохранители могут подойти формально из-за нехватки времени и кадров, сказал НСН Иван Мельников.
Создание электронной базы педофилов — важная и нужная инициатива, защитить детей необходимо. При этом пока не хватает базы и ресурсов для контроля за такими людьми, однако со временем они появятся. Об этом НСН заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Сервис «Насильник-Педофил», который поможет идентифицировать изображения неустановленных преступников и потерпевших, а также позволит получать и сохранять доказательственную базу при раскрытии и расследовании преступлений, разрабатывается в России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что МВД планирует внедрить единую электронную базу педофилов к 2027 году. Мельников поддержал инициативу, однако отметил, что ресурсов, позволяющих осуществлять полноценный контроль, пока недостаточно.
«Думаю, что инициатива очень благая и важная. К сожалению, очень часто встречаются случаи рецидива среди осужденных по статьям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Важно защищать наших детей от различных негодяев. Базы и ресурсов для того, чтобы постоянно осуществлять контроль в отношении тех же электронных браслетов, пока нет, но они обязательно появятся. Это достаточно распространенная и недорогая технология, ее можно будет внедрить, все возможности для этого есть. Что касается создания единой базы, сейчас есть большое количество электронных систем, имеется соответствующий опыт, с этим достаточно оперативно смогут справиться. Если не будет каких-то коррупционных составляющих, это можно сделать достаточно недорого на базе уже действующих систем с участием грамотных специалистов», — сказал Мельников.
Вместе с тем к профилактике преступлений против детей правоохранительные органы могут подойти формально, выразил опасение собеседник НСН.
«Что касается профилактики, боюсь, это не всегда будет исполняться, учитывая дефицит кадров в правоохранительных органах. К ней могут подходить формально, особенно если у участкового и так нет свободного времени на то, чтобы ходить по таким людям, вести с ними профилактические беседы. Понятно, что все зависит от человека на месте, педофилы — явно тот контингент, который нуждается в постоянном контроле. После выхода людей из колоний (даже не только по этим статьям) нужна профилактика, контроль за осужденными. И начинать вести работу надо еще в местах лишения свободы. С перевоспитанием осужденных Федеральная служба исполнения наказаний пока не справляется: наказание есть, а исправления человека нет. Должен работать воспитательный отдел, нужны психологи, которые должны потом передавать в МВД данные о склонности осужденного к повторному совершению преступлений, чтобы было понятно, за кем нужно внимательно следить, а кого удалось перевоспитать», — подчеркнул он.
Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, позволяющий ввести уголовную ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних независимо от цели. Мельников заявил, что наказание для таких злоумышленников должно быть максимально жестким, однако предостерег от перегибов и попыток любой ценой выполнить план.
«Важно, чтобы не было перегибов и палочной системы ради закрытия показателей. Если видно, что человек эти материалы себе копирует, распространяет их, здесь нужна строгая ответственность. Если же это просто происки недоброжелателей или недобросовестного следователя, стремящегося любой ценой выполнить показатели, не должно быть такого, чтобы человека сразу привлекали к ответственности, нужен взвешенный подход. При этом ответственность должна быть максимально строгой, особенно за распространение таких материалов. Технические средства для выявления таких преступлений у нас очень продвинутые, МВД и Роскомнадзор уже работают с этим», — добавил собеседник НСН.
В заключение Мельников рассказал, как можно будет выявить распространителей порнографии в России и за рубежом.
«Выявлять распространителей, которые находятся в России, при желании можно достаточно быстро по IP-адресам. Если же они находятся на территории иностранного государства, надо более активно взаимодействовать нашим представителям по линии Интерпола, международных организаций. Это общая проблема, не думаю, что где-то на государственном уровне будут противодействовать этому, даже недружественные страны будут рады сотрудничать по линии противодействия педофилам и распространителям детской порнографии», — указал он.
Ранее депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что реестр граждан, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей, должен быть создан не для того, чтобы клеймить людей, а с целью повышения безопасности несовершеннолетних.
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