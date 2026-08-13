«Болтает глупости!»: Дипломат не согласился со словами Гросси о «смерти ООН»
Заявления чиновника связаны с избирательной кампанией на пост нового главы организации, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
ООН не является отдельно взятым механизмом, при этом, очевидно, отражает отношения государств-членов, поэтому у организации бывают как благополучные периоды, так и спады в деятельности, объяснил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Организация объединенных наций (ООН) переживает «медленную смерть» и постепенно утрачивает актуальность. Об этом изданию Financial Times гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который претендует на пост генсека организации. По его мнению, сообщество не вносит существенного вклада в разрешение кризисов или межгосударственных войн, а результаты работы по социальным вопросам и в сфере климатических изменений чиновник назвал плачевными. Орджоникидзе призвал не относиться к словам Гросси серьезно.
«Это личное мнение Гросси, а я не собираюсь комментировать глупости, которые он болтает. Естественно, его слова сильно преувеличены, потому что ООН — это не отдельно взятый механизм. Это государства, которые находятся в организации, они и принимают решения. Когда межгосударственные отношения носили сдержанный характер, разрядка была, без каких-то обострений, военных действий, то и достижения у ООН были большие. И наоборот, каждый раз, когда было обострение международной напряженности, естественно, это сказывалось и на позиции государств-членов. Прежде всего основных государств-членов, постоянных членов Совета Безопасности. Например, мы же не можем сейчас ожидать, что у нас Россия будет сотрудничать с Англией и Францией, которые являются зачинщиками военной помощи Украины», — поделился мнением дипломат.
Он добавил, что заявления Гросси могли быть продиктованы его намерением занять место действующего генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, срок полномочий которого завершается в конце года.
«Заявление Гросси идет в рамках избирательной кампании. Но я не знаю, что конкретно его побудило делать такие заявления. Возможно, он узнал, что против него будет вето и должность генсека ему не светит, поэтому такие заявления сделал. Может быть, он уже и не хочет кандидатом быть. А с другой стороны, он может так готовить почву, говоря, что сейчас ООН не может ничего сделать, никаких принять решений, а вот он придёт и тогда всё изменит. Это наивные вещи. От генерального секретаря успехи ООН никак не зависят, они зависят от государств-членов. По уставу ООН генеральный секретарь может доводить до сведения государств-членов, до сведения Совета Безопасности, вопросы, которые, по его мнению, угрожают поддержанию международного мира и безопасности. И он должен выполнять резолюции, принятые в рамках ООН. Это основные его права и обязанности. Конечно, в рамках претворения резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в жизнь у него может быть обширный круг деятельности, там много чего написано в этих резолюциях. Не всегда, кстати, написано то, что он поддерживает, но в рамках этих резолюций должен действовать, нравится это или не нравится», — объяснил Орджоникидзе.
Ранее Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН указывал на необходимость реформирования Генерального Секретариата ООН и Совет Безопасности, однако подчеркнул, что сейчас этому активно мешают страны НАТО и США.
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