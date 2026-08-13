Он добавил, что заявления Гросси могли быть продиктованы его намерением занять место действующего генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, срок полномочий которого завершается в конце года.

«Заявление Гросси идет в рамках избирательной кампании. Но я не знаю, что конкретно его побудило делать такие заявления. Возможно, он узнал, что против него будет вето и должность генсека ему не светит, поэтому такие заявления сделал. Может быть, он уже и не хочет кандидатом быть. А с другой стороны, он может так готовить почву, говоря, что сейчас ООН не может ничего сделать, никаких принять решений, а вот он придёт и тогда всё изменит. Это наивные вещи. От генерального секретаря успехи ООН никак не зависят, они зависят от государств-членов. По уставу ООН генеральный секретарь может доводить до сведения государств-членов, до сведения Совета Безопасности, вопросы, которые, по его мнению, угрожают поддержанию международного мира и безопасности. И он должен выполнять резолюции, принятые в рамках ООН. Это основные его права и обязанности. Конечно, в рамках претворения резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в жизнь у него может быть обширный круг деятельности, там много чего написано в этих резолюциях. Не всегда, кстати, написано то, что он поддерживает, но в рамках этих резолюций должен действовать, нравится это или не нравится», — объяснил Орджоникидзе.

Ранее Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН указывал на необходимость реформирования Генерального Секретариата ООН и Совет Безопасности, однако подчеркнул, что сейчас этому активно мешают страны НАТО и США.

