В Севастополе пять человек погибли при разминировании после атаки ВСУ
Четыре пиротехника МЧС, а также охранник погибли при детонации средства поражения ВСУ во время обследования территории в Севастополе после атаки противника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», - написал он на платформе «Макс».
При выполнении служебного долга погибли сотрудники Специализированного отряда МЧС: начальник отделения Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапер Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук. Также погиб охранник объекта Василий Староверов.
Власти города и МЧС окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибших.
Ранее в Севастополе эвакуировали 133 человека из кемпинга в связи с лесным пожаром, возникшим из-за обломков сбитых беспилотников.
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