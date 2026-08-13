Глава ЦИК Памфилова рассказала, что мошенники используют ее голос

Мошенники используют голос председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой во время звонков жертвам. Об этом рассказала сама глава ЦИК на заседании комиссии.

«Уже сколько я получала сигналов, что с моим голосом, от моего имени опять начинают (звонить. - НСН): "Уважаемая Елена Ивановна, к вам еще не приходил полковник ФСБ, если не придет, то завтра придет, вы обязаны то-то сделать», - цитирует Памфилову РИА Новости.

По словам главы ЦИК, злоумышленники спекулируют на теме выборов, угрозы информационной безопасности усиливаются в преддверии единого дня голосования текущего года.

Ранее Памфилова допустила кибератаки на ресурсы ЦИК во время выборов.

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ФОТО: ТАСС / SERGEI ILNITSKY / EPA
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