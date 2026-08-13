Рябков: Вопрос визита в РФ Уиткоффа и Кушнера «остается в поле зрения»
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков полагает, что визита в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера «остаётся в поле зрения». Об этос сообщает RT.
По словам дипломата, «публичные вбросы на этот счёт» появляютсЯ периодически.
«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их приём, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не отказались от участия в процессе урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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