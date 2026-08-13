Как добавил собеседник НСН, в будущем тренд на снижение удаленных вакансий продолжится, однако есть специальности, в которых сохраняется подобный формат работы.

«Опросы говорят о том, что около 54% офисных сотрудников работают в гибридном формате. В основном – три дня в офисе и два удаленно. Еще порядка 40% сотрудников стопроцентно присутствуют в офисе. Удаленный формат работы сохраняется в IT, диджитал-маркетинге, контент-медиа. Много удаленной работы в онлайн-образовании, клиентской поддержке. Также такой формат предлагают, когда компании не могут в своем регионе найти специалиста. Ищут их в том числе в Москве, и вынуждены предлагать московский уровень зарплаты. Потому в среднем размер заработной платы в удаленном формате отстает от оклада офисных сотрудников лишь на 5%», - сказал Ветерков.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщала НСН, что сотрудники на удаленке лояльнее относятся к переработкам, чем работающие в офисе.

