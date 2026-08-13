Гибридный контроль: Почему работодатели возвращают удаленщиков в офис
Около двух миллионов россиян сегодня работают удаленно, и чаще всего такие условия трудоустройства предлагают в IT, диджитал-маркетинге и контент-медиа, сообщил НСН Александр Ветерков.
Вместо удаленного формата работы российские работодатели все чаще предлагают гибридную занятость, и в дальнейшем эта тенденция продолжится, заявил в беседе с НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
В 2025 году число специалистов, работающих удаленно, снизилось на 21,8% и составило 968 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. При этом среди «удаленщиков» больше всего специалистов высшего уровня квалификации — 656 тысяч человек. Для сравнения, из числа специалистов среднего уровня квалификации дистанционно работают 149 тысяч человек. Однако Ветерков допустил, что на данный момент в России удаленно работает куда больше сотрудников.
«По нашим опросам, удаленщиков сегодня порядка 8%. Если офисных сотрудников в России порядка 30 миллионов человек, то удаленщиков около 2-2,5 миллиона человек. Бухгалтеров, юристов, экономистов, HR-специалистов, маркетологов на рынке становится все больше. Работодатели уже не видят потребности предоставлять удаленку, чтобы удержать кадры. Для повышения уровня контроля, получения больших результатов чаще переходят на стопроцентное присутствие в офисе, либо гибридный формат. Рынок меняется. Управленцы уверены, что, присутствуя в офисе, человек работает более подконтрольно, результативно. По нашим прогнозам, процент удаленщиков снизится еще на 1-2%, то есть дойдет до 6%», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, в будущем тренд на снижение удаленных вакансий продолжится, однако есть специальности, в которых сохраняется подобный формат работы.
«Опросы говорят о том, что около 54% офисных сотрудников работают в гибридном формате. В основном – три дня в офисе и два удаленно. Еще порядка 40% сотрудников стопроцентно присутствуют в офисе. Удаленный формат работы сохраняется в IT, диджитал-маркетинге, контент-медиа. Много удаленной работы в онлайн-образовании, клиентской поддержке. Также такой формат предлагают, когда компании не могут в своем регионе найти специалиста. Ищут их в том числе в Москве, и вынуждены предлагать московский уровень зарплаты. Потому в среднем размер заработной платы в удаленном формате отстает от оклада офисных сотрудников лишь на 5%», - сказал Ветерков.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщала НСН, что сотрудники на удаленке лояльнее относятся к переработкам, чем работающие в офисе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе
- Конкурс «Евровидение 2027» пройдет в болгарском Бургасе
- «Бизнес смелых и бедных»: Почему дачники не спешат сдавать дома на лето
- Рябков: Вопрос визита в РФ Уиткоффа и Кушнера «остается в поле зрения»
- РЖД не планируют снос Рижского рынка в Москве
- «Болтает глупости!»: Дипломат не согласился со словами Гросси о «смерти ООН»
- В Севастополе пять человек погибли при разминировании после атаки ВСУ
- В Орске остановили работу подвергшегося атаке ВСУ завода
- «Уберечь детей от негодяев»: Правозащитники поддержали сервис против педофилов
- Глава ЦИК Памфилова рассказала, что мошенники используют ее голос