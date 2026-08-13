В Орске остановили работу подвергшегося атаке ВСУ завода

Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен В Севастополе при разминировании сдетонировал один из боеприпасов ВСУ Россия не получала от США предложений Зеленского по урегулированию Сотрудников лесопилки в Коми обвинили в краже более 40 тонн дизеля Вместо удаленного формата работы российские работодатели все чаще предлагают гибридную занятость