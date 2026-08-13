В Орске остановили работу подвергшегося атаке ВСУ завода

Работа пострадавшего от террористической атаки ВСУ завода в Орске остановлена. Об этом сообщил глава Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе «Макс».

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Ильском НПЗ

По словам губернатора, ситуация на объекте сложная.

«Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен», - указал Солнцев.

По его словам, власти готовятся к худшему сценарию, когда придется рассчитывать на завозное топливо.

Ранее стало известно, что в Орске в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводБеспилотникиОренбургская Область

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