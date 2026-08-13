В Орске остановили работу подвергшегося атаке ВСУ завода
Работа пострадавшего от террористической атаки ВСУ завода в Орске остановлена. Об этом сообщил глава Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе «Макс».
По словам губернатора, ситуация на объекте сложная.
«Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен», - указал Солнцев.
По его словам, власти готовятся к худшему сценарию, когда придется рассчитывать на завозное топливо.
Ранее стало известно, что в Орске в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев: Курильские острова были и останутся российскими
- В России оценили риски военного конфликта с Японией из‑за Курильских островов
- Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
- ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе
- Конкурс «Евровидение 2027» пройдет в болгарском Бургасе
- «Бизнес смелых и бедных»: Почему дачники не спешат сдавать дома на лето
- Рябков: Вопрос визита в РФ Уиткоффа и Кушнера «остается в поле зрения»
- РЖД не планируют снос Рижского рынка в Москве
- «Болтает глупости!»: Дипломат не согласился со словами Гросси о «смерти ООН»
- В Севастополе пять человек погибли при разминировании после атаки ВСУ