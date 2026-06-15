В Госдуме объяснили, как будет работать реестр осужденных педофилов
Граждан, которые были осуждены за преступления сексуального характера в отношении детей, следует внести в соответствующий реестр. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
В разговоре с «Газетой.Ru» она рассказала, что реестр должен быть создан не для того, чтобы клеймить людей, а с целью повышения безопасности детей. Поэтому вносить в него будут только тех, кто отсидел срок за подобные преступления - «на основании вступивших в законную силу судебных решений».
Парламентарий не исключила, что в реестр могут попасть и иностранцы.
«Если будет принято решение о создании дополнительных механизмов учёта и контроля, они должны распространяться на всех... независимо от гражданства», - указала Удальцова.
Она добавила, что обсуждать конкретный механизм пока преждевременно - необходимо получить официальные позиции профильных ведомств, в которые ею были направлены депутатские запросы.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила «Радиоточке НСН», что проблему педофилии невозможно решить созданием открытого реестра насильников.
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