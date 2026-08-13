РЖД не планируют снос Рижского рынка в Москве
13 августа 202613:03
Юлия Савченко
Компания РЖД не планирует сносить Рижский рынок в рамках строительства транспортной инфраструктуры в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг.
Как отметили в РЖД, ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла «Рижская» в столице и еще ряда проектов.
«Отметим, что в рамках строительства... объектов ОАО "РЖД" не планирует снос Рижского цветочного рынка», - указали в компании.
Ранее директор Рижского рынка Павел Быков заявил, что информация о сносе объекта не соответствует действительности.
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