РЖД не планируют снос Рижского рынка в Москве

Как отметили в РЖД, ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла «Рижская» в столице и еще ряда проектов.

«Отметим, что в рамках строительства... объектов ОАО "РЖД" не планирует снос Рижского цветочного рынка», - указали в компании.

Ранее директор Рижского рынка Павел Быков заявил, что информация о сносе объекта не соответствует действительности.

