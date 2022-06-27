«Убегают за рубеж»: В СПЧ призвали ужесточить наказание за выезд с гостайной
Сотрудники гражданских ведомств России имеют тайны, но почему-то могут спокойно уезжать за границу, заявил в эфире НСН Кирилл Кабанов.
Лишение свободы до семи лет за выезд россиян с гостайной из страны является слишком мягким наказанием, многие топ-менеджеры компаний могут спокойно покидать Россию, а потом они используются западными спецслужбами для их целей, заявил член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуме предложили лишать свободы граждан, допущенных к гостайне, на срок до семи лет за выезд из России. Кирилл Кабанов считает, что наказание необходимо ужесточить.
«Огромное количество людей, которые уехали, имели доступ к государственным секретам, будучи менеджерами и топ-менеджерами компаний. То же самое касается и чиновников. Они не были ограничены в выезде. На сегодняшний момент предложение о лишении свободы до семи лет является достаточно мягким. То, что сегодня подобные категории лиц могут покидать страну достаточно беспроблемно, является серьезной угрозой национальной безопасности. Подобные менеджеры, как правило, попадают тут же в систему особого внимания зарубежных спецслужб. Естественно, они используются для скачивания информации о наших государственных секретах», - сказал Кабанов.
Он отметил, что гостайна также есть и у губернаторов, и у сотрудников гражданских министерств и ведомств. Однако, указал Кабанов, сотрудники гражданских министерств могут спокойно увольняться и уезжать.
«Государственная тайна есть даже у губернаторов. У них есть определенная информация. Даже в Росреестре есть гостайна, причем достаточно серьезная по определенным объектам. У нас уже были примеры, когда топ-менеджеры убегали за рубеж. Вопрос в том, смотря какого уровня гостайна. Если мы говорим о высокотехнологических компаниях, то там всегда есть гостайна. Если мы говорим о спецслужбах, то там есть гостайна и сотрудник спецслужб ограничен в возможности перемещения. В гражданских министерствах и ведомствах тоже есть тайны, но почему-то люди могут спокойно уезжать и увольняться. А должны быть соблюдены сроки», - резюмировал Кабанов.
Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому дезертирство в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
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