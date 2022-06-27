«Убегают за рубеж»: В СПЧ призвали ужесточить наказание за выезд с гостайной

Накануне в Госдуме предложили лишать свободы граждан, допущенных к гостайне, на срок до семи лет за выезд из России. Кирилл Кабанов считает, что наказание необходимо ужесточить.

«Огромное количество людей, которые уехали, имели доступ к государственным секретам, будучи менеджерами и топ-менеджерами компаний. То же самое касается и чиновников. Они не были ограничены в выезде. На сегодняшний момент предложение о лишении свободы до семи лет является достаточно мягким. То, что сегодня подобные категории лиц могут покидать страну достаточно беспроблемно, является серьезной угрозой национальной безопасности. Подобные менеджеры, как правило, попадают тут же в систему особого внимания зарубежных спецслужб. Естественно, они используются для скачивания информации о наших государственных секретах», - сказал Кабанов.

Он отметил, что гостайна также есть и у губернаторов, и у сотрудников гражданских министерств и ведомств. Однако, указал Кабанов, сотрудники гражданских министерств могут спокойно увольняться и уезжать.