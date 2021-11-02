Мишустин подписал изменения правил, касающихся секретности и гостайны

Правительство утвердило новую редакцию правил, регулирующих сведения, составляющие гостайну и степени секретности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», - указано в тексте постановления.

Кроме того, с января 2022 года постановление правительства от 20 февраля 1995 года «Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР», а также постановление от 2011 года.

