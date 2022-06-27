Допущенным к гостайне россиянам грозит до 7 лет тюрьмы за нарушение запрета на выезд за границу

Новые нормы внесут в статью 283.2 УК РФ о нарушении требований по защите государственной тайны. За выезд из страны российского гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к гостайне и обладающего заведомо ограниченным правом на выезд, грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до двух лет. Также за подобное нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, или от 3 до 7 лет при совершении такого деяния организованной группой.

Кроме того, предлагается ввести наказание за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих составляющие гостайну данные, за пределы России. Нарушителям может грозить штраф в 200-500 тысяч рублей или в размере дохода за 1-2 года, до 4 лет лишения свободы или 3-7 лет заключения за деяние, совершенное организованной группой.

