Бывшего сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны

Бывшего начальника подразделения одного из предприятий Удмуртии оштрафовали на 80 тысяч рублей за разглашение гостайны, сообщает ТАСС.

Бывший начальник подразделения одного из республиканских предприятий, которое имело лицензию на работу с гостайной, переправляла секретные сведения через незащищенные каналы связи. В итоге доступ к этой информации получили третьи лица без соответствующего допуска.

Так как подсудимая вину признала и активно помогала следствию, дело в суде рассмотрели в особом порядке, ей назначен штраф в 80 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБ
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