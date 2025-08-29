Она рассказала, какой эффект произвел на неё в детстве документальный фильм про наркоманов.

«Когда я была в десятом классе, нам показали фильм про наркоманов. Это был 1989 год. Мы увидели жуткие кадры из психушек, где наркоманы лежали привязанными к кроватям, бьющимися в ломке, грызущими веревки. Показали детей с различными патологиями, которые рождались у наркоманов. Из 30 человек в моем классе наркоманом не стал никто. Мне после этого страшно даже прикоснуться к наркотикам. На нас этот фильм тогда подействовал. И до сих пор у меня этот документальный фильм в голове. Вопрос в том, что подействует на современных детей? Они сейчас в интернете и не такое видят», - отметила детский омбудсмен.

Ранее мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

