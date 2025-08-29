«Ужасы наглядно»: Детский омбудсмен о школьных экскурсиях в тюрьмы
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН заявила, что дети должны знать о тяжелой расплате за преступления.
Детские экскурсии в тюрьмы помогут школьникам осознать неотвратимость ответственности за преступления, сказала НСН уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
Водить старшеклассников на экскурсии в СИЗО, отделы полиции и на судебные заседания ранее предложила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, сообщает «Абзац». По ее словам, наглядные занятия будут для детей полезнее, чем сухие лекции в классах.
Мишонова считает, что у молодежи присутствует романтизированное представление о тюрьме.
«Детям нужно показать, что их ожидает в случае совершения преступления, все ужасы тюрьмы. Нужно убедить наглядно в том, что там у них не будет комфортной жизни. Слова об уголовной ответственности для детей ничего не значат. Обязательно нужно объяснять, что жизнь будет разрушена, невозможно будет осуществить мечту, поступить в вуз. В России, к сожалению, тюрьма романтизирована среди населения, поэтому среди молодежи и возникают различные движения тюремного толка. Мы видим, как несовершеннолетние вовлекаются в террористическую деятельность, распространяют наркотики. Они идут на это, потому что враги и преступники говорят, что за такие действия детям ничего не будет. Конечно, они должны знать, что за такие деяния грозит тяжелая расплата», - подчеркнула Мишонова.
Она рассказала, какой эффект произвел на неё в детстве документальный фильм про наркоманов.
«Когда я была в десятом классе, нам показали фильм про наркоманов. Это был 1989 год. Мы увидели жуткие кадры из психушек, где наркоманы лежали привязанными к кроватям, бьющимися в ломке, грызущими веревки. Показали детей с различными патологиями, которые рождались у наркоманов. Из 30 человек в моем классе наркоманом не стал никто. Мне после этого страшно даже прикоснуться к наркотикам. На нас этот фильм тогда подействовал. И до сих пор у меня этот документальный фильм в голове. Вопрос в том, что подействует на современных детей? Они сейчас в интернете и не такое видят», - отметила детский омбудсмен.
Ранее мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
