Омбудсмен предупредила об опасных для детей аниме

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова обратила внимание на то, что в России детям доступны японские аниме, которые на родине выпускают с маркировкой «18+». Об этом информирует РИА «Новости».

Российская фигуристка - в стиле анимэ

«Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти анимэ — реальная угроза для наших детей», - считает Мишонова.

В России с начала года введены судебные запреты на распространение аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики», а также «Аки и Сора», аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах». В числе запрещенных на территории РФ также «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс», «Этот замечательный мир» и «О моем перерождении в слизь», напоминает Газета.ru.

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ТЕГИ:ЯпонияДетиДетский Омбудсмен
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