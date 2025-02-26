Суд арестовал имущество блогера Варламова
Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства, находящиеся на счётах журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что своим решением суд удовлетворил ходатайство следователя.
Ранее прокуратура Москвы инициировала в отношении Варламова уголовное преследование по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает RT.
Также блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его материалах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магазины «Светофор» в Курской области оштрафовали на 520 тысяч рублей
- СМИ: В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
- Жительницу Крыма отправили в тюрьму за попытку поджечь автомобиль с буквой «Z»
- Чиновники Вологодской области требовали 100 млн рублей взятки
- Комментатор Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг
- Реестр шарлатанов планируют создать в России
- Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали по делу о взятке
- Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращаться в Россию
- Опрос: Более половины россиян ничего не знают о самозапрете на кредиты
- Никита Михалков призвал ввести квоты на зарубежное кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru