Суд арестовал имущество блогера Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства, находящиеся на счётах журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Отмечается, что своим решением суд удовлетворил ходатайство следователя.

Ранее прокуратура Москвы инициировала в отношении Варламова уголовное преследование по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает RT.

Также блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его материалах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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