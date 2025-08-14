Блогера Варламова заочно осудили на восемь лет за фейки

Отмечается, что блогер был признан виновным по статье распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Также суд оштрафовал Варламова на 99 млн рублей и на четыре года запретил заниматься администрированием сайтов.

Ранее писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил 14 лет колонии по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает RT.

