Блогера Варламова заочно осудили на восемь лет за фейки

Мещанский районный суд Москвы заочно назначил блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск

Отмечается, что блогер был признан виновным по статье распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Также суд оштрафовал Варламова на 99 млн рублей и на четыре года запретил заниматься администрированием сайтов.

Ранее писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил 14 лет колонии по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
