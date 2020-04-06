У троих священнослужителей в Москве найден COVID-19
У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве обнаружен коронавирус. Об этом сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
Вирус найден у иерея Николая Рыжкова, клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Марьино, Москва); у иерея Виктора Волкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве и у иерея Георгия Дехтярева, исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле в столице.
Еще у двоих представителей РПЦ есть симптомы заболевания, их диагноз еще не подтвержден. Речь идет о протоиерее Георгии Брееве, настоятеле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и иерее Дмитрие Карпове, клирике этого храма.
В РПЦ призвали всех контактировавших с этими священнослужителями пройти обязательную самоизоляцию.
Священнослужители ранее в эфире НСН пояснили значение призыва патриарха Кирилла к верующим воздержаться от посещения храмов для будущего Русской православной церкви (РПЦ). Стандартным неверием и дальнейшими поисками альтернативных духовных авторитетов встретили обращение патриарха Кирилла к верующим избегать церковных богослужений православные ортодоксы. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев.
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