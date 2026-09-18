Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата - «Карпатская восьмёрка» (C8). Об этом сообщает RT.
По его словам, C8 объединит Украину и её европейских соседей: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.
«И, конечно, Евросоюз в целом», — указал он.
Украинский лидер добавил, что Карпаты могут и должны стать одним из ключевых двигателей экономического роста, инвестиций и экспорта энергии.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что судьба Зеленского может проясниться к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Группа «Три дня дождя» выпустила новый альбом
- Уоррен Баффетт ушел с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway
- Выставка «С места событий» открылась в Орловском краеведческом музее
- Педагог и логопед: За что россияне платят няням 150 тысяч рублей в месяц
- «Орбан был прав»: Какой ценой Венгрия ищет альтернативу газу из РФ
- Путин принял участие в выборах депутатов Госдуму
- Биолог назвал причину нашествия агрессивных медведей в России
- Телеграм: Россия обидела датский вертолет и делит Британию
- Песков назвал причину передачи активов Nestle и Auchan
- Не просто водитель: Зачем дальнобойщиков выделят в отдельную профессию