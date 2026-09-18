Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата - «Карпатская восьмёрка» (C8). Об этом сообщает RT.

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По его словам, C8 объединит Украину и её европейских соседей: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.

«И, конечно, Евросоюз в целом», — указал он.

Украинский лидер добавил, что Карпаты могут и должны стать одним из ключевых двигателей экономического роста, инвестиций и экспорта энергии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что судьба Зеленского может проясниться к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаВладимир Зеленский

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