МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании
Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия была вызвана в российский МИД. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что ей был заявлен «решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок Украине» беспилотников и других вооружений.
«Остро конфронтационная линия Соединённого Королевства... со всей очевидностью подчинена задаче всемерного затягивания и эскалации вооружённого конфликта», - указали в министерстве.
В заявлении ведомства также подчёркивается, что действия Лондона «лишь отдаляют перспективу политического урегулирования» конфликта на Украине.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал включить для ВСУ Starlink над всей территорией России для навигации украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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