Отмечается, что ей был заявлен «решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок Украине» беспилотников и других вооружений.

«Остро конфронтационная линия Соединённого Королевства... со всей очевидностью подчинена задаче всемерного затягивания и эскалации вооружённого конфликта», - указали в министерстве.

В заявлении ведомства также подчёркивается, что действия Лондона «лишь отдаляют перспективу политического урегулирования» конфликта на Украине.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал включить для ВСУ Starlink над всей территорией России для навигации украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

