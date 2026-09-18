«Это аномальная сезонная динамика. Авиация сейчас в России просаживается, даже близко не приближаемся к прошлогоднему итогу. В прошлом году было 108 миллионов перевезенных пассажиров, в этом году будет хорошо, если на 100 миллионов выйдем. Железная дорога, которая по идее должна нарастить перевозку на этом фоне, не может в силу пропускных способностей. Железная дорога в этом году должна была показать плюс 80-100%, а она смогла сделать только 12-13%», - рассказал он.

При этом на автобусы пересели и любители путешествовать на своем автомобиле, объяснил он.

«Если говорим про автомобильную перевозку, сыграл роль дефицит бензина во всех регионах. 65% путешествующих по России передвигаются именно на автомобиле. В этом году люди предпочли уйти со своих машин на автобусы. Им не нужна никакая новая пропускная способность, автобусы есть, дороги есть, человек не думает, как заправить свое транспортное средство. Когда ситуация окончательно нормализуется, автобусная перевозка упадет. Поэтому это именно аномалия этого года, это не постоянная история. Номер один по направлениям – это юг, Москва- Сочи, Москва-Анапа, из Санкт-Петербурга, но также перемещения были и по Уралу, Сибири. При этом растет цена перевозок. Конечно, собственный автомобиль намного комфортнее, поэтому долго спрос на автобусах не задержится, люди понимают, что это вынужденная замена», - отметил собеседник НСН.

Приключенческие туры становятся дороже, особенно подкосил сегмент топливный кризис, сказал в пресс-центре НСН основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

