Автовладельцев Москвы призвали не спешить с заменой летних шин на зимние

По его словам, аномально тёплая осень, вероятно, позволит ездить на летних шинах в том числе весь октябрь. При этом массовое «переобувание» машин в столице в этом произойдёт в ноябре.

«Как правило, «автомобильная зима», когда среднесуточная температура опускается ниже +5, в российской столице начинается около 20 октября... Судя по всему, в нынешнем году... этот переход сместился на ноябрь», - сказал эксперт.

Семенов также добавил, что затягивать со сменой шин также не стоит.

Ранее руководитель группы по техподдержке шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал, что самый надежный способ проверки подлинности автомобильных шин — госсистема маркировки «Честный знак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

