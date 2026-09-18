Пока достаточно: Когда сеть 5G в РФ заработает полноценно
Денис Кусков раскрыл НСН, что пока средняя скорость 5G в РФ составляет 24 Мбит/с и для простых пользователей этого достаточно.
Пока что запуск 5G состоялся в двух вариантах, один из которых показал незначительную прибавку скорости, а второй, где скорость интернета выше, поддерживают не так много телефонов. Об этом НСН рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Сеть пятого поколения в столице пока запущена скорее номинально — скорость 5G в большинстве локаций Москвы не превысила показатели LTE. Об этом пишут «Известия». В ряде случаев скорость 5G оказалась даже ниже, чем у LTE. Лишь в отдельных локациях она превышала 250 Мбит/с, однако таких точек оказалось немного. Кусков раскрыл, с чем это связано.
«Запуск пятого поколения состоялся в двух вариантах. Первый, который позволил стартовать, это техническая частотная нейтральность, то есть запуск на частотах LTE. Там действительно прибавка скорости составляет порядка 15%. Это немного, но технические возможности операторов тоже не безграничные. Вторая составляющая — это запуск уже на выделенных частотных диапазонах 4.6 и 4.9, которые поддерживает не так много телефонов. Там скоростные характеристики могут быть уже в разы выше. Но пока регионов с запуском полностью нового 5G еще не так много. Надо подождать», — рассказал он.
При этом Кусков раскрыл, что сегодня скорости интернета достаточно для базовых нужд пользователя, а полноценно сеть 5G будет действовать в РФ в 2027 году.
«Я думаю, что полномерное присутствие пятого поколения будет в 2027 году. Учитывая текущее развитие событий, сегодня средняя скорость в России, по данным Megabitus, составляет 24 Мбит/с. Этого более чем достаточно для просмотра видео высокой четкости, онлайн-кинотеатров, серфинга по сайтам и так далее. То есть даже если это будет 300 Мбит/с, это особо сейчас никому не нужно. Важен сам факт присутствия мобильных связей. Поэтому 5G, на мой взгляд, будет больше использоваться в бизнесе, при подключении датчиков, в системе «Умный город», в видеонаблюдении», — уточнил Кусков.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что китайские смартфоны на платформе Android уже поддерживают сервисы связи 5G, которые предоставляют абонентам рекордную скорость интернета.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Биолог назвал причину нашествия агрессивных медведей в России
- Песков назвал причину передачи активов Nestle и Auchan
- Не просто водитель: Зачем дальнобойщиков выделят в отдельную профессию
- Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»
- Договоримся без угроз? Каковы шансы подключить 5G на iPhone россиян
- Пока достаточно: Когда сеть 5G в РФ заработает полноценно
- МИД РФ: Британские военные объекты на Украине будут законными целями
- Москвичей «охладили» новостями о конце бабьего лета
- Автовладельцев Москвы призвали не спешить с заменой летних шин на зимние
- Вынужденная аномалия: Почему россияне полюбили туризм на автобусах