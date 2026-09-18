Пока что запуск 5G состоялся в двух вариантах, один из которых показал незначительную прибавку скорости, а второй, где скорость интернета выше, поддерживают не так много телефонов. Об этом НСН рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Сеть пятого поколения в столице пока запущена скорее номинально — скорость 5G в большинстве локаций Москвы не превысила показатели LTE. Об этом пишут «Известия». В ряде случаев скорость 5G оказалась даже ниже, чем у LTE. Лишь в отдельных локациях она превышала 250 Мбит/с, однако таких точек оказалось немного. Кусков раскрыл, с чем это связано.

«Запуск пятого поколения состоялся в двух вариантах. Первый, который позволил стартовать, это техническая частотная нейтральность, то есть запуск на частотах LTE. Там действительно прибавка скорости составляет порядка 15%. Это немного, но технические возможности операторов тоже не безграничные. Вторая составляющая — это запуск уже на выделенных частотных диапазонах 4.6 и 4.9, которые поддерживает не так много телефонов. Там скоростные характеристики могут быть уже в разы выше. Но пока регионов с запуском полностью нового 5G еще не так много. Надо подождать», — рассказал он.