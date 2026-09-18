Москвичей «охладили» новостями о конце бабьего лета
Эти выходные завершат период бабьего лета, а первая половина следующей недели будет дождливой, сказала НСН Татьяна Позднякова.
Период бабьего лета подходит к концу, а ближайшие выходные станут последними по-настоящему тёплыми днями, сказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Бабье лето уже кончается. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, будет ещё довольно много солнца. Заморозков пока не прогнозируется до конца сентября. В предстоящие выходные будет немного прохладнее: утром в субботу — 7–9°C в Москве, по области температура может понижаться до 4–5°C. Дневная температура в субботу — 17–20°C в Москве, в Подмосковье — 16–21°C. В воскресенье ночью в Москве станет теплее — 9–11°C, дневная температура — 17–19°C, что выше нормы на два-три градуса. И завтра, и послезавтра у нас будет тёплый юго‑западный ветер. Эти выходные завершат период бабьего лета, потому что с понедельника погоду уже будут определять циклоны. Первая половина недели будет дождливой. Температура будет ниже, чем в выходные, но всё равно останется выше нормы, хоть и не солнечная и не сухая», — сказала собеседница НСН.
По её словам, москвичам не стоит ждать снега в ближайшие недели.
«Первый снег у нас появляется в конце октября. У нас средняя дата установления снежного покрова — 28–30 октября. Так что до этого времени можно надеяться, что снега у нас не будет», — указала эксперт.
Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сказал НСН, что из-за пика Эль-Ниньо осень и зима в России будут теплыми, при этом пока изменения климата не такие глобальные, как могут быть при очередном ледниковом периоде.
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