В храмах Русской церкви пройдут пасхальные службы

Храмы и монастыри Русской церкви проведут службы в Пасху, однако вопрос о присутствии на них верующих будет решаться епархией в каждом отдельном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

По словам митрополита, службы в храмах продолжаются каждый день. Он подчеркнул, что в Пасху также богослужения и таинства будут совершены, отметив наличие большего количества дезинформации по этому вопросу.

Митрополит добавил, что допуск верующих в храмы будет решаться на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. По его словам, где-то служение пройдет при закрытых дверях, где-то будет допустимо присутствие небольшого количества людей. При этом митрополит напомнил, что патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома.

В России почти во всех регионах РФ введен режим самоизоляции в связи с коронавирусом. По стране к настоящему времени зафиксировано более 4 тысяч случаев заражений инфекцией.







