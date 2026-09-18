МИД РФ: Британские военные объекты на Украине будут законными целями

Британские военные объекты на Украине будут законными целями для российской армии. Как пишет RT, об этом заявили в МИД РФ.

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании

Временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакии, которую вызвали в ведомство, было указано, что в свете проводимой Лондоном политики Москва «оставляет за собой право на необходимые действия в рамках права на самооборону».

«Вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Великобритании», - подчеркнули в министерстве.

Также на Смоленской площади потребовали от британской стороны отказаться от проводимой эскалационной линии.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил «Радиоточке НСН», что Украина не готова к переговорам, пока её контролирует Великобритания.

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ФОТО: РИА Новости
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