В России предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас водители, выполняющие дальние грузовые перевозки, относятся к профессии «водитель автомобиля». По словам Михаила Белоусова, одной смены названия профессии может быть недостаточно.

«Дальнобойщик и просто водитель автомобиля — это все-таки разная работа. Когда человек уходит в дальний рейс, машина на несколько дней, а иногда и недель становится для него одновременно рабочим местом и фактически домом. И ответственность здесь совсем другого уровня. В дальнем рейсе водитель отвечает не только за управление автомобилем. В зависимости от типа перевозки ему необходимо контролировать погрузку и крепление груза, документы, соблюдение температурного режима, техническое состояние машины и сроки доставки. Стоимость перевозимого груза может составлять несколько миллионов рублей, а в отдельных случаях — десятки и даже сотни миллионов», — отметил собеседник НСН.

При этом задержка доставки способна повлечь дополнительные расходы для перевозчика. Например, если автомобиль не успевает к установленному времени на склад, может потребоваться перенос выгрузки. Повреждение груза или нарушение температурного режима, в свою очередь, может привести к претензиям со стороны клиента и разбирательствам со страховой компанией.