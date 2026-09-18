Не просто водитель: Зачем дальнобойщиков выделят в отдельную профессию
Если дальнобойщиков официально выделят в отдельную категорию, вместе с этим должны появиться и практические меры, учитывающие специфику их работы, сказал НСН Михаил Белоусов.
Выделение дальнобойщиков в отдельную профессию может быть логичным решением, поскольку характер их работы существенно отличается от работы водителей, выполняющих короткие маршруты, сказал НСН основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов.
В России предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас водители, выполняющие дальние грузовые перевозки, относятся к профессии «водитель автомобиля». По словам Михаила Белоусова, одной смены названия профессии может быть недостаточно.
«Дальнобойщик и просто водитель автомобиля — это все-таки разная работа. Когда человек уходит в дальний рейс, машина на несколько дней, а иногда и недель становится для него одновременно рабочим местом и фактически домом. И ответственность здесь совсем другого уровня. В дальнем рейсе водитель отвечает не только за управление автомобилем. В зависимости от типа перевозки ему необходимо контролировать погрузку и крепление груза, документы, соблюдение температурного режима, техническое состояние машины и сроки доставки. Стоимость перевозимого груза может составлять несколько миллионов рублей, а в отдельных случаях — десятки и даже сотни миллионов», — отметил собеседник НСН.
При этом задержка доставки способна повлечь дополнительные расходы для перевозчика. Например, если автомобиль не успевает к установленному времени на склад, может потребоваться перенос выгрузки. Повреждение груза или нарушение температурного режима, в свою очередь, может привести к претензиям со стороны клиента и разбирательствам со страховой компанией.
Отдельная нагрузка возникает в случае нештатных ситуаций на трассе. При поломке автомобиля именно водитель зачастую первым должен оценить ситуацию, определить дальнейшие действия, связаться с необходимыми службами и одновременно обеспечить сохранность груза. Кроме того, дальние перевозки связаны с соблюдением режима труда и отдыха, использованием тахографов, весогабаритных ограничений и контролем технического состояния автомобиля.
«Поэтому найти человека с категорией Е и найти реально профессионального дальнобойщика — не одно и то же. Мы постоянно видим, как в транспортных компаниях профессионального водителя, которому можно спокойно доверить машину, дорогой груз и дальний рейс, заменить очень тяжело», — подчеркнул эксперт в области логистики и цифровизации транспортной отрасли.
По его словам, одного изменения названия профессии будет недостаточно. Если дальнобойщиков официально выделят в отдельную категорию, вместе с этим должны появиться и практические меры, учитывающие специфику их работы. Речь может идти о системе профессиональной подготовки, дополнительных социальных гарантиях и развитии инфраструктуры для полноценного отдыха водителей на трассах.
«Важно, чтобы это было не просто новое название. Если мы признаем, что это отдельная профессия, с другим уровнем нагрузки, компетенции и ответственности, тогда хотелось бы увидеть реальные меры для самих дальнобойщиков. Нормальную систему подготовки, социальные гарантии, условия для отдыха на трассах и дополнительные меры поддержки. Если уж государство отдельно выделяет эту профессию, тогда логично не только отдельно ее регулировать, но и отдельно думать о людях, которые в ней работают. Вот тогда в этом действительно будет смысл», — добавил Михаил Белоусов.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин сказал НСН, что грузоперевозчикам необходимо время на адаптацию для перехода на электронный документооборот (ЭДО), а стимулировать этот процесс будут крупные игроки рынка.
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