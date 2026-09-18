Песков назвал причину передачи активов Nestle и Auchan

Он указал, что это недружественные страны, самым активным образом вовлечённые в военные действия против России.

«Которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной, экономической инфраструктуры», - подчеркнул Песков.

Как пишет RT, представитель Кремля также добавил, что в настоящее время речь идёт только о введении внешнего управления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о российских активов корпораций Auchan, Nestle и Leroy Merlin во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент», пишут «Известия».

