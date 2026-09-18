Песков назвал причину передачи активов Nestle и Auchan

Одним из факторов передачи во временное управление российских активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle было то, что речь идёт о недружественных странах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ашан» попросил разъяснений после передачи активов в РФ во временное управление

Он указал, что это недружественные страны, самым активным образом вовлечённые в военные действия против России.

«Которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной, экономической инфраструктуры», - подчеркнул Песков.

Как пишет RT, представитель Кремля также добавил, что в настоящее время речь идёт только о введении внешнего управления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о российских активов корпораций Auchan, Nestle и Leroy Merlin во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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