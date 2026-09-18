Договоримся без угроз? Каковы шансы подключить 5G на iPhone россиян
Денис Кусков раскрыл НСН, что главное при переговорах с Apple общаться не с позиции силы и запугиваний, тогда вероятность, что iPhone в России получат 5G, намного выше.
Запустить сеть 5G на iPhone россиян шансы есть, все будет зависеть от того, как Россия в лице Минцифры донесет информацию до корпорации Apple. Об этом НСН рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Сеть пятого поколения в столице пока запущена скорее номинально — скорость 5G в большинстве локаций Москвы не превысила показатели LTE. Об этом пишут «Известия». На прошлой неделе в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G для пользователей смартфонов на операционной системе Android запустили все четыре оператора. Кусков раскрыл, удастся ли договориться с Apple.
«Я рад, что сейчас идет общение Минцифры с корпорацией. Только при помощи качественных коммуникаций можно добиться от компании Apple разрешения на использование возможностей пятого поколения в IPhone на территории РФ. Раньше мы все время старались угрожать компании Apple, запугивать, не понимая, кто в доме хозяин. Надеюсь, шансы есть. Особенно, если будет логично и спокойно донесена информация о наших просьбах. Но мы же все равно понимаем, что ситуация в мире разрешится и все равно надо будет взаимодействовать», — рассказал он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что китайские смартфоны на платформе Android уже поддерживают сервисы связи 5G, которые предоставляют абонентам рекордную скорость интернета.
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