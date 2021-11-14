У троих сотрудников скорой помощи в ЕАО подтвержден коронавирус

«По результатам встречи 6 ноября 2021 года поступили заявления на имя главного врача ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Когана В. И. об отзыве заявлений об увольнении <...> от всех сотрудников, за исключением двух человек, которые планировали увольняться в связи с переездом к новому месту жительства и по семейным обстоятельствам. В тот же день 17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 сотрудников двух бригад скорой помощи из Облучья и Пашкова (ЕАО) написали заявления об увольнении из-за нежелания делать прививку от коронавируса. А затем 23 медика из отозвали.

Ранее лидер группы «Ногу Свело» Максим Покровский призвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возбудить уголовное дело против теледоктора Александра Мясникова после того, как тот «наехал» на врачей-антипрививочников.

«Интересно, а господин Мясников не предлагает завести уголовное дело против себя? 26 октября прошлого года, общаясь с "Комсомольской правдой", он назвал информацию о ковиде "информационным терроризмом", потому что, по его словам, взяли инфекцию не самую опасную и устроили страшилку года», - вспомнил цитату Мясникова артист.

